Milhares desafiam governo e realizam passeata em Teerã Dezenas de milhares de partidários do candidato presidencial derrotado Mir Hossein Mousavi desafiaram proibição do governo do Irã e participaram de um protesto hoje na capital do país contra o resultado das eleições. Segundo fontes locais, os manifestantes, jovens e idosos, alguns com as famílias, marcharam da praça Haft-e Tir, no centro de Teerã, até a praça Vali Asr, em uma demonstração "silenciosa". Mousavi convocou para amanhã uma grande manifestação na cidade.