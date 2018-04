Milhares fazem em Amã o maior protesto desde o começo da Primavera Árabe Milhares de jordanianos fizeram ontem uma grande marcha nas ruas de Amã, capital do país. Foi o maior protesto desde que a Primavera Árabe começou, no início de 2011. Os manifestantes exigiram que o rei Abdullah acelere as reformas no país. Manifestantes de toda a Jordânia se juntaram na principal rua que conduz à mesquita Husseini, no centro de Amã, após as tradicionais orações da sexta-feira, aos brados de "Ouça Abdullah, nossas demandas são legítimas".