Milhares fazem fila para se despedir de guru indiano

A maioria lembra-se dele como uma pessoa altruísta que trabalhava para ajudar os outros com bilhões de dólares doados à sua fundação. Na Índia, a imagem do guru de 84 anos era instantaneamente reconhecida, com uma auréola de negros cabelos crespos e vestes cor de laranja, a cor da divindade na Índia.

Suas fotografias adornam milhões de casas, painéis de carros e medalhões usados por devotos indianos e estrangeiros. Muitos faziam peregrinações anuais a seu centro espiritual, ou ashram, em Puttaparti, cidade do Estado de Andhra Pradesh, onde ele nasceu. Após sua morte, milhares de pessoas se dirigiram ao principal auditório do ashram, onde seu corpo foi colocado num caixão de vidro cercado por flores.

O corpo de Sai Baba ficará no local até amanhã e centenas de milhares de pessoas são esperadas antes de seu funeral com honras de Estado, marcado para a manhã de quarta-feira. Existem ashrams de Sai Baba em mais de 126 países.

Por quase um mês, Sai Baba recebeu ajuda para respirar e diálise, enquanto sofria falha múltipla de órgãos, depois de ter dado entrada em 28 de março no hospital Sri Sathya Sai, no Estado de Andhra Pradesh.

Críticos levantaram campanhas contra ele, chamando-o de charlatão, e diziam que seus milagres eram falsos. Há divulgações de notícias acusando o guru de cometer abusos sexuais contra os devotos, o que ele negava.

"Sri Satya Sai Baba era um líder spiritual que inspirou milhões a seguir uma vida moral e de significado, mesmo que seguissem a religião de suas próprias escolhas", disse o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh, em comunicado. A morte dele é "uma perda irreparável para todos, e a nação sofre profundamente sua morte".

O Estado de Andhra Pradesh decretou quatro dias de luto.

Nascido em 23 de novembro de 1926 como Sathyanarayana Raju, ele era tido como uma criança que mostrava tendência em direção à espiritualidade e inteligência incomum, que ele manifestava por meio da música, dança e escrita de poesia e peças. Em 1940, aos 14 anos, ele se declarou "avatar", ou reencarnação de outro hindu chamado Sai Baba of Shirdi, que morreu em 1918.

À medida que o guru atraia seguidores, sua cidade Puttaparti cresceu com o templo "Prasanthi Nilayam", construído em 1950, bem como um grande hospital, universidade e escolas, administradas pelo seu Fundo Satya Sai Central Trust, criado em 1972, com doações de devotos. O Fundo, estimado em US$ 8,9 bilhões ou possivelmente mais, também estabeleceu centros espirituais nas cidades de Bombai, Hyderabad e Chennai. Ainda construiu um hospital em Banglore, onde Sai Baba tinha uma casa de verão, e estrutura de fornecimento de água em diversos Estados ao sul. As informações são da Associated Press.