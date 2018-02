Milhares lembram morte de militante em Gênova Milhares de pessoas se reuniram hoje, em Gênova, no local onde há um ano morreu um jovem que protestava contra a globalização. Carlo Giuliani, um manifestante de 23 anos, foi morto a tiro pela polícia durante protestos contra a cúpula do G-8. Desde sua morte, Giuliani se transformou em um símbolo do movimento antiglobalização. "Estamos aqui para recordar Carlo", disse a estudante de Filosofia Cinzia Arruzza, de 25 anos, que participava do ato em memória ao jovem.