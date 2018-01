Milhares marcham contra o terrorismo em Moscou Agitando flâmulas e bandeiras, dezenas de milhares de russos foram às ruas numa manifestação contra o terrorismo nesta terça-feira, concentrando-se do lado de fora do Kremlin em resposta aos apelos do governo do presidente Vladimir Putin, depois de uma série de atentados que deixou mais de 400 mortos. A multidão se manteve em silêncio por um minuto em memória das vítimas. A pesseata teve início depois que o relógio da Torre Spassky, no Kremlin, bateu as 17h00. A manifestação, organizada por um sindicato que apóia o governo e convocada pela mídia estatal,ocorre durante o terceiro dia de funerais na cidade de Beslan, que chora pelos mais de 300 mortos no ataque terrorista a uma escola local. Em entrevista com um grupo de jornalistas e acadêmicos estrangeiros, Putin negou veementemente qualquer conexão entre as políticas russas para a Chechênia e as atrocidades de Beslan. Ele voltou a repudiar a idéia de negociação com os rebeldes chechenos, informam os jornais britânicos Independent e Guardian. "Por que vocês não se reúnem com Osama bin Laden, convidam-no para ir a Bruxelas ou à Casa Branca participar de negociações, perguntam o que ele quer e dão isso a ele para que os deixe em paz?", disse Putin, em tom sarcástico, segundo o Guardian. Putin disse que os estrangeiros não devem questionar suas políticas para a Chechênia, não depois que os terroristas mataram crianças pelas costas.