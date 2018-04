Milhares marcham no Paquistão contra mudança na lei da blasfêmia

A demonstração de força destaca a dificuldade de reverter a maré de conservadorismo religioso após o assassinato na terça-feira do governador da maior província do país, que morreu por apoiar mudanças na lei sobre a blasfêmia.

Salman Taseer, governador de Punjab, foi morto em Islamabad por Malik Mumtaz Hussain Qadri, um de seus próprios guarda-costas.

Syed Munawar Hasan, chefe do Jamaat-e-Islami, disse que não havia necessidade de chorar a morte de Taseer, enquanto o líder do Jamiat-e-Ulema-e-Pakistan, da seita Barelvi, elogiou Qadri como herói do Islã.

"Há um Mumtaz Qadri em cada casa do Paquistão", afirmou Sahibzada Abul Khair Muhammad Zubair à multidão.

A lei sobre a blasfêmia tem sido objeto de muita atenção depois que uma mulher cristã, Aasia Bibi, foi condenada à morte no ano passado sob acusações classificadas por Taseer como falsas.

"Nós não vamos aceitar qualquer mudança nesta lei", disse Fazl-ur-Rehman, chefe da Jamiat-e-Ulema-e-Islam, grupo religioso pró-Taliban que deixou a coalizão de governo no mês passado após a demissão de um de seus ministros.

Rehman disse que o governo em si é responsável pelo assassinato de Taseer. Se ele tivesse sido demitido do cargo e preso por seus comentários, ainda estaria vivo, disse ele.

"E agora que vocês levaram o caso de Taseer à corte, também temos o direito de defender Mumtaz Qadri."

O forte apoio a Qadri tem desanimado os liberais paquistaneses e aliados estrangeiros, como os Estados Unidos, que veem o crescente extremismo no Paquistão como uma ameaça à segurança.

Embora os muçulmanos não tenham obtido muitos assentos nas eleições, eles têm a capacidade de levar as pessoas para as ruas.

(Reportagem adicional de Kamran Haider)