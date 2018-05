Milhares marcham pró e contra Saleh; governo prende militares dissidentes Iemenitas lotaram ontem as ruas da capital, Sanaa, e de Taiz, em manifestações rivais pró e contra o presidente Ali Abdullah Saleh, no poder há 30 anos. Ele se nega a fixar data para a sua saída. Seu opositores, que sustentam ter reunido cerca de 1 milhão de pessoas ontem na capital, dizem que ao menos 58 ativistas foram presos nas últimas três semanas. Segundo uma fonte militar, as autoridades do Iêmen prenderam ontem vários oficiais militares que aderiram aos protestos. As deserções incluem, além de militares, funcionários público e aliados tribais. A instabilidade tem sido aproveitada pela Al-Qaeda, que desde quinta-feira matou 20 soldados em diferentes pontos do país.