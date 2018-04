Milhares observam eclipse solar na África e Ásia Milhares de pessoas na África e na Ásia observaram hoje um eclipse no qual a Lua cruzou o caminho do Sol, deixando apenas uma pequena faixa de luz. A observação do eclipse anular do Sol começou na África, onde passou pelo Chade, República Democrática do Congo, Quênia e Somália antes de cruzar o Oceano Índico e atingir seu apogeu, segundo afirmou a Agência Espacial Americana (Nasa).