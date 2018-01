Milhares participam de 'despedida' de Mujica

Diante de uma multidão que lotou a Praça Independência com máscaras, faixas, bandeiras e trouxe até a réplica de um fusca azul, o presidente do Uruguai, José Mujica, agradeceu ontem o apoio da população durante seu mandato de cinco anos. Hoje, ele e a presidente Dilma Rousseff inauguram o parque eólico de Artilleros, o primeiro empreendimento da Eletrobrás no exterior e último evento público de Mujica antes de passar a faixa presidencial para Tabaré Vázquez - a posse será amanhã.

