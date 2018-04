Milhares prestam homenagem a presidente polonês

Milhares de poloneses continuaram indo ao centro de Varsóvia nesta segunda-feira para prestar homenagem ao presidente Lech Kaczynski.

No domingo, milhões de pessoas foram às ruas para ver a passagem do caixão do presidente.

Kaczynski morreu em um acidente de avião no sábado, que matou também a esposa dele e outras 94 pessoas, incluindo várias autoridades do governo e líderes militares.

O acidente com o antigo avião Tupolev-154 ocorreu na manhã do sábado, quando se preparava para pousar no aeroporto da cidade russa de Smolensk em meio à forte neblina. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.