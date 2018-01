Milhares protestam a favor de imigrantes em Paris Milhares de pessoas protestaram neste sábado em Paris pedindo a regularização dos imigrantes ilegais e contra a política do ex-ministro do Interior Nicolas Sarkozy, candidato conservador ao Palácio do Eliseu. Segundo informações da polícia, 2,7 mil pessoas participaram do protesto. Já de acordo com os organizadores, 10 mil manifestantes compareceram ao ato. A manifestação partiu da praça de Estalingrado e terminou no parque de La Villette, e tinha como objetivo denunciar "todas as discriminações". Convocada por diversos grupos, a manifestação aconteceu sem incidentes e com uma grande participação de famílias e professores. Os incidentes ocorridos recentemente na frente de uma escola pública de Paris, onde foram registrados confrontos entre pais de alunos e policiais que prenderam um imigrante ilegal chinês que foi buscar os netos no colégio, geraram mal-estar e polêmica em setores de esquerda da França. Esse incidente, junto com os conflitos ocorridos esta semana na estação do Norte da capital francesa entre jovens e agentes oficiais, pautou a imigração e a insegurança como principais temas do debate eleitoral, a três semanas do primeiro turno do pleito presidencial. Quase a metade dos franceses (45%) acha que a insegurança na França aumentou nos últimos cinco anos, enquanto 40% dizem que não mudou e 15% afirmam que diminuiu, de acordo com uma pesquisa do instituto Ifop que será publicada amanhã pelo semanário Le Journal du Dimanche. Enquanto isso, 43% dos entrevistados acreditam que Sarkozy é o candidato ao Palácio do Eliseu mais aptoa garantir a segurança das pessoas e dos bens, contra 15% que acham que Royal se sairia melhor e 14% que apostam em Bayrou.