Milhares protestam contra a guerra nas ruas de Londres Milhares de manifestantes contra a guerra e contra a globalização tomaram o centro de Londres neste domingo para protestar contra a presença militar estrangeira no Iraque. A marcha rumo a Trafalgar Square marca o ápice do Terceiro Fórum Social europeu - três dias de discursos, oficinas e debates dominados, em grande parte, pela guerra no Iraque e pela eleição presidencial americana. A Polícia Metropolitana de Londres estimou em de 15.000 a 20.000 o número de participantes da passeata que partiu de Russell Square por volta das 13h00 (hora local). Não há informes de prisões ou tumultos. Os manifestantes foram pacíficos e vieram de diversos países europeus. "Nosso principal argumento é que queremos o fim da ocupação do Iraque e as tropas removidas. Estamos piorando a situação e matando muitos, muitos iraquianos", disse Lindsay German, porta-voz da Coalizão Pare a Guerra.