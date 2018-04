Milhares protestam contra Chávez nas ruas de Caracas Milhares de venezuelanos foram para as ruas de Caracas, neste sábado, culpando o presidente Hugo Chávez pelos crescentes blackouts, racionamento de água, aumento da criminalidade e outros problemas que estão dificultando de forma expressiva a rotina diária dos cidadãos. Os simpatizantes de Chávez também foram para as ruas à medida que o líder socialista enfrenta muitas críticas e uma crescente oposição antes da próxima eleição do Congresso.