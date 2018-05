Milhares protestam contra energia nuclear em Tóquio

Os manifestantes gritavam "Adeus energia nuclear", incluindo jovens e famílias inteiras, andando no Parque Yoyogi, no centro da capital. Os organizadores estimam que 5 mil pessoas participaram da marcha.

O diretor do Greenpeace japonês, Junichi Sato, um dos organizadores do protesto, disse que poucos protestaram contra energia nuclear após o desastre que deixou mais de 26 mil mortos ou desaparecidos no país. "Mobilização vai aumentar no Japão."

Cerca de duas mil pessoas participaram de outra demonstração contra uso de energia nuclear, gritando "antiTepco", em referência à operadora de usina Tokyo Electric Power, que foi feito simultaneamente no Parque Shiba. As informações são da Dow Jones, citando a AFP.