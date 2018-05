Milhares protestam contra energia nuclear na Alemanha Milhares de pessoas protestaram hoje perto de várias usinas nucleares na Alemanha para pedir o fim rápido no uso da energia atômica. Ativistas contra o uso da energia nuclear se manifestaram perto das 12 usinas atômicas do país, um dia antes do 25.º aniversário do desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Eles pediram que a Alemanha pare de usar em breve a usina nuclear e que as plantas sejam desativadas.