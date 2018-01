Milhares protestam contra impeachmente na Coréia Cerca de 35 mil sul-coreanos se concentraram neste sábado no centro de Seul num protesto contra o impeachment parlamentar do presidente do país, enquanto milhares de policiais acompanhavam a manifestação. "Impeachment Inválido!" gritava a multidão. Perto do protesto, cerca de 1.200 partidários do impeachment de 12 de março do presidente Roh Moo-hyun agitavam bandeiras sul-coreanas e gritavam, "Roh Moo-hyun renuncie!". Eles carregavam cartazes acusando Roh de ser "pró-norte-coreano, esquerdista". A política de Roh de promover a reconciliação com a comunista Coréia do Norte e buscar uma política externa menos dependente dos Estados Unidos irritou os conservadores sul-coreanos, apesar de o presidente ter confirmado a tradicional aliança militar do país com Washington. A maioria conservadora do Parlamento aprovou o impeachment de Roh, mas agora a Corte Constitucional delibera se afasta definitivamente o presidente ou restaura seu poder. Vários ônibus da polícia formaram uma barricada para separar os grupos rivais. As manifestações opostas sublinhou a divisão política em relação ao impeachment sem precedente, no momento em que o país se prepara para realizar eleições parlamentares em 15 de abril. A polícia considera os protestos agora diários ilegais, mas tem evitado dispersá-los à força temendo uma escalada na violência.