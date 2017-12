Milhares protestam contra presença de Bush na Irlanda Milhares de ativistas de esquerda fizeram uma passeata contra a chegada do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, à Irlanda, para uma cúpula com a liderança da União Européia. Marchando sob uma faixa com os dizerem ?parem a campanha de Bush?, a multidão de cerca de 10.000 pessoas carregava placas e cartazes denunciando o presidente dos EUA como um instigador de guerras e pedindo o fim dos vôos militares americanos a partir do Aeroporto Shannon, uma estação de abastecimento usada no transporte de milhares de soldados dos EUA todos os meses.