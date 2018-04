Milhares protestam contra Putin antes das eleições

Muitas pessoas estavam com fitas brancas, símbolo dos protestos contra Putin no país. Alguns motoristas buzinavam em apoio ao protesto. Segundo os organizadores do ato, seriam necessárias 34 mil pessoas para completar o círculo em torno do Anel Jardim - uma via para automóveis no centro de Moscou.

Vários partidários de Putin também foram neste domingo à região, levando cartazes com os dizeres "Putin ama a todos". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.