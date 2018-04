Milhares protestam contra reforma trabalhista na Espanha

Milhares de manifestantes marcham pela Espanha contra as reformas trabalhistas recém-aprovadas pelo governo. Os principais sindicatos do país organizaram marchas em 57 cidades, começando no início da manhã deste domingo, 19, em Córdoba, no sul, e com término previsto em Barcelona, Sevilha, Toledo e Valência, com uma grande demonstração em Madri a partir do meio-dia.

As novas medidas do governo permitem que empresas espanholas com problemas de receita façam acordos coletivos e tenham maior flexibilidade para ajustar horários, tarefas e salários dos empregados, além de tornar as demissões mais baratas e fáceis. As informações são da Associated Press.