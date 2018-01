Milhares protestam contra visita de Blair a Beirute Milhares de pessoas, em sua maioria estudantes libaneses pró-sirios, manifestaram nesta segunda-feira contra a visita ao Líbano do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, dentro de uma viagem pelo Oriente Médio. Os manifestantes carregavam cartazes com dizeres como "Blair é um assassino, vá para o inferno", "Não é bem-vindo no Líbano", "Eixo do mal = Bush + Olmert + Blair", "Blair, cúmplice da agressão israelense contra o Líbano", "O sangue de Cana tinge tua feia cara". A manifestação, que aconteceu nas proximidades do centro de Beirute, foi organizada pelos estudantes pró-sirios em protesto contra a visita do primeiro-ministro do Reino Unido. Embora não quase foram vistas bandeiras do Hezbollah, foi notada a presença da maioria de seguidores do movimento xiita na manifestação, e rede de TV "Al-Manar", do Hezbollah, retransmitiu ao vivo o desenvolvimento do protesto. Blair foi acusado ter atrasado, conjuntamente com os EUA, a adoção de uma resolução na ONU que pusesse fim ao conflito entre Israel e o Hezbollah.