Milhares protestam em Roma contra as tropas no Iraque Milhares de manifestantes fazem uma marcha neste sábado em direção ao centro de Roma para protestar contra a guerra no Iraque e a permanência de tropas italianas no país. A marcha partiu de uma praça próxima à principal estação de trem de Roma e se dirige para praça Veneza, no centro da capital, onde fica a residência do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Oficiais italianos disseram que o país irá manter as tropas no Iraque pelo menos até o fim das eleições, marcadas para janeiro de 2005, e enquanto o governo recém-eleito necessitar de ajuda.