Milhares protestam em Taiwan contra acordo com China

Centenas de milhares de manifestantes se reuniram nas ruas ao redor do Parlamento de Taiwan, neste domingo, para protestar contra um acordo comercial com a China, em um protesto de quase 2 semanas, que está desafiando a política do presidente Ma Ying-jeou de deixar a ilha democrática mais perto economicamente da China.

Lin Fei-fan, um dos organizadores da manifestação, estimou que 500 mil pessoas participaram o protesto desde que o movimento teve início. Multidões vestidas de preto sentaram-se em uma avenida bloqueada, muitos carregando girassóis reais, ou de plásticos, o símbolo do movimento de protesto, e vestindo fitas amarelas com as frases "Luta pela democracia, retire acordo comercial".

Milhares de manifestantes, principalmente estudantes, ocupam o prédio do Parlamento desde 18 de março, apoiados por milhares de pessoas do lado de fora do edifício. Eles protestam contra a intenção de Ma Ying-jeou de implementar um acordo comercial que permitirá que empresas do setor de serviços da China e de Taiwan abram unidades, ou lojas, nos dois países. Fonte: Associated Press.