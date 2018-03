Milhares protestam na Bulgária contra empresas

Grande parte da cidade ficou bloqueada por horas. Protestos similares foram realizados em outras cidades e o tráfego em algumas rodovias foi fechado temporariamente.

Os manifestantes acusam o governo de fracassar em melhorar o padrão de vida da população e exigem a expulsão de três distribuidoras de energia estrangeiras que controlam o mercado local: CEZ e Energo-Pro, da República Checa, e EVN, da Áustria. Em janeiro a Albânia revogou a licença da CEZ e anunciou que a distribuição de energia voltaria ao controle estatal, mas especialistas duvidam que o governo búlgaro pode fazer isso em termos legais.

A Bulgária, que se juntou à União Europeia em 2007, é o país mais pobre do bloco, com salário médio mensal de 360 euros (US$ 480) e aposentadoria média de 150 euros (US$ 200). O partido de centro-direita do governo do primeiro-ministro Boiko Borisov, que venceu as eleições parlamentares de 2009, vem perdendo apoio em razão da pior crise econômica no país em uma década. O país fará eleições em julho. As informações são da Associated Press.