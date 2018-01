Milhares protestam na Rússia contra guerra no Iraque Dezenas de milhares de pessoas se juntaram nesta quarta-feira na avenida diante da embaixada americana no maior protesto já realizado na Rússia contra a guerra no Iraque. A polícia deteve vários manifestantes que atiraram objetos de plástico contra a embaixada em Moscou, informou a agência noticiosa russa ITAR-Tass, e algumas pessoas pisotearam a bandeira americana. Mas, além destes incidentes e de alguns gestos obscenos feitos diante da sede diplomática dos EUA, as pessoas não pareciam estar muito animadas. Meia dúzia de oradores denunciaram a guerra entre gritos de "Abaixo Bush" e "Vergonha, Vergonha!", mas uma piada irônica foi a que obteve a reação mais entusiástica. Alexander Toslty, líder do escritório em Moscou do grupo Unidade Juvenil, partidário do Kremlin, exortou os estudantes a boicotar a fast food americana e, "em lugar disso, ir à lanchonete das escolas", provocando uma onda de gargalhadas, que reflete a evidente má qualidade das cafeterias. A manifestação foi mais um testemunho da capacidade de convocação dos grupos que apóiam o presidente Vladimir Putin. O protesto foi organizado pelo escritório em Moscou do partido Rússia Unida, que apóia Putin, e pela Federação Moscovita de Sindicatos, um grupo que colabora com o governo - o que sugere que manifestação tenha sido organizada sob as ordens de Putin ou, pelo menos, tenha sido aprovada pelo Kremlin. Uma adolescente que se identificou apenas por seu primeiro nome, Yulia, disse que soube do protesto através de seus amigos. Outro participante, Viktor Pashenko, disse não saber quem o organizou. Um terceiro, o estudante de lingüística Gennady Shamidov, disse ter participado como membro do "Avançando Juntos", um grupo juvenil partidário de Putin que constantemente é comparado com o movimento juvenil da era soviética Komsomol, ou Liga das Juventudes Comunistas. As emissoras de rádio russas informaram que os patrões ordenaram a seus empregados que participassem do protesto, e disseram que os institutos de educação de nível superior suspenderam as aulas hoje. Vladimmir Varfolomeyev, locutor da estação Eco, de Moscou, comparou o protesto de hoje com as manifestações públicas forjadas da era soviética, dizendo: "Só tenho uma palavra para os organizadores: vergonha". Veja o especial :