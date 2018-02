Milhares protestam no México contra resultado de pleito Milhares de pessoas saíram às ruas da Cidade do México neste domingo em protesto contra o que qualificaram como "imposição" do candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) como novo presidente do país. Os participantes da manifestação empunharam cartazes e entoaram frases de ordem acusando o candidato priista Enrique Peña Nieto de ter recorrido a fraude e compra de votos para levar seu partido, que governou o México ininterruptamente por mais de sete décadas, de volta à presidência este ano.