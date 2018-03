Milhares protestam nos funerais de 16 soldados Milhares de egípcios participaram ontem dos funerais de 16 soldados mortos no Sinai. Durante as cerimônias, foram ouvidos protestos contra o presidente Mohamed Morsi e a Irmandade Muçulmana, por terem boas relações com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza e teria ajudado no ataque. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, que seria, segundo Morsi, uma ação para tentar afastar Egito e Hamas. A Irmandade acusou Israel de participação no ataque.