Milhares se reúnem em show beneficente no Chipre

Cerca de 50 artistas gregos e cipriotas se apresentaram no evento "CYPRUS AID" sob as muralhas medievais que cercam a parte antiga da capital.

Não foi cobrada uma taxa de entrada para o concerto ao ar livre, mas os espectadores deveriam levar alimentos não-perecíveis, que serão distribuídos para

pobres e desempregados.

O organizador do evento, Nicko Zavallis, disse à Associated Press que a resposta foi "incrível". "Nós não esperávamos este resultado. Pessoas têm vindo com caminhões. Em vez de um saco, eles encheram caminhões de mercadorias e trouxeram isso para nós", disse ele.

"É um dia muito emocionante para todos, porque todos nós estamos tentando dar a

pessoas que precisam de ajuda", disse a voluntária Andriana, que só forneceu o

primeiro nome. "Estamos fazendo isso para ajudar as pessoas e queremos enviar uma mensagem a pessoas no exterior que se estivermos unidos, podemos fazer as coisas acontecerem". As informações são da Associated Press.