Milhares serão 'provavelmente massacrados' em cidade curda síria, alerta ONU Milhares de pessoas vão "bem provavelmente" ser massacradas se a localidade curda síria de Kobani cair em mãos dos combatentes do Estado Islâmico, disse nesta sexta-feira o enviado das Nações Unidas Staffan de Mistura, enquanto os militantes avançavam no interior da cidade, sem que os tanques turcos, do outro lado da fronteira, interviessem para impedi-los.