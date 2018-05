Milhares voltam a protestar nas ruas de cidades sírias

Em foto amadora obtida pela AP, mulheres aparecem em protesto em Deraa

BEIRUTE - Testemunhas disseram nesta sexta-feira, 15, que as forças de segurança sírias lançaram gás lacrimogêneo contra milhares de manifestantes que marchavam na direção da capital do país. Segundo os relatos, dezenas de milhares de pessoas faziam uma passeata pacífica a partir do subúrbio de Douma quando as forças de segurança tentaram impedi-las, espancando e lançando gás contra os manifestantes, informa a AP.

Milhares de pessoas se reuniram em várias cidades sírias nesta sexta-feira gritando "Liberdade!" e exigindo reformas mais amplas do que as limitadas concessões oferecidas pelo presidente Bashar al-Assad nas últimas quatro semanas.

Cerca de 3 mil pessoas marcharam em Deraa, o epicentro dos protestos ocorridos na Síria desde 15 de março, informou um ativista. "Entre 2,5 mil e 3 mil pessoas se reuniram na área de Al-Saraya, no centro da cidade em favor da liberdade e contra o regime hostil", disse o ativista, em condição de anonimato. Segundo ele, os manifestantes de Deraa, no sul do país, gritavam "Morte em vez de humilhação!".

As demonstrações de hoje ocorrem um dia depois de a Síria ter anunciado uma anistia para vários prisioneiros detidos deste o início dos protestos e um novo gabinete de governo, em substituição ao que renunciou no mês passado.

Há uma semana, forças de segurança mataram a tiros sete pessoas em Deraa, quando milhares realizaram protestos pró-democracia após as orações semanais muçulmanas. As vítimas morreram quando forças de segurança abriram fogo com balas de borracha e de verdade para dispersar os manifestantes, que atiravam pedras.