Milhões celebram a chegada de 2004 na Ásia e Oceania O ano de 2004 começou primeiro na ilha de Kirimati, no Oceano Pacífico. Wellington, capital da Nova Zelândia, que está em horário de verão, também já viu passar o réveillon. Milhões de pessoas em toda a região da Ásia e da Oceania, de Sydney (Austrália) a Xangai (China) preparam-se para celebrar a chegada do ano-novo com festas e fogos, a despeito da segurança reforçada pelo medo de ataques terroristas. Em Sydney, maior cidade da Austrália, a polícia fechou as ruas nas imediações do porto para permitir que os espectadores do show de fogos se espalhassem pela área. Dave White, morador de Sydney, garantiu seu lugar na escadaria da Ópera pouco depois do meio-dia. Em Kuala Lumpur, capital da Malásia, o primeiro-ministro Abdullah Ahmad Badawi deverá juntar-se às festividades ao pé das Petronas Towers, dois dos mais altos prédios do mundo. Na China, onde o ano-novo tradicional ocorre dia 22 de janeiro, festas ocidentais como o Natal e o ano-novo em 1º de janeiro vêm ganhando aceitação. Em Pequim, multidões devem ir às ruas na meia-noite. Em Xangai, uma grande festa está marcada para o Complexo Xintiandi, com fogos, shows de música e uma ?rave pela noite toda?.