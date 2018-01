Milhões de americanos enfrentam 2ª noite sem luz Milhões de americanos, principalmente nas cidades de Nova York e Detroit, enfrentam nesta sexta-feira sua segunda noite sem energia elétrica, depois do blecaute que escureceu partes do país, do Meio-Oeste ao Nordeste, na tarde de quinta-feira. Em Nova York, o metrô e duas importantes linhas de ônibus elétricos continuavam paralisados. A previsão do prefeito Michael Bloomberg é que o metrô não volte a funcionar antes de sábado. Com cerca de 35% da cidade ainda sem força, alguns novaiorquinos enfrentam um período de blecaute superior à marca histórica de 25 horas, registrada no blecaute de 1977. As luzes já voltaram a Times Square, mas cerca de 1,5 milhão de clientes da distribuidora Consolidated Edison continuam no escuro. A empresa não ofereceu uma previsão fechada para o restabelecimento dos serviços. No Estado de Michigan, os moradores foram avisados de que não devem contar com a energia antes de domingo; o governo estadual estima os prejudicados em 1,8 milhão. Em Detroit, problemas com a pressão da água na rede pública fez com que as autoridades alertassem a população para ferver a água antes de bebê-la. A falha nas bombas elétricas levou a população a fazer fila para comprar gasolina. A governadora de Michigan, Jennifer Granholm, assinou uma ordem para enviar 1 milhão de galões para área de Detroit.