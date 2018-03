Milhões de hindus celebram o nascimento do deus Krishna

NOVA DÉLHI - Milhões de hindus celebram nesta sexta-feira, 10, a festa do nascimento de Krishna, oitavo avatar de Vishnu, com orações e peregrinações principalmente na cidade de Mathura, no norte da Índia, onde a divindade supostamente nasceu.

A festa do Janmashtami lembra o nascimento de Krishna, um sedutor e brincalhão deus pastor, há cinco mil anos nessa cidade, situada cerca de 135 quilômetros ao sul da capital indiana. Até ali se deslocaram milhares de pessoas para participar das celebrações, que incluem orações e canções nos templos e banhos de seus ídolos com mel e preparados lácteos.

As celebrações terão seu ponto culminante à meia-noite e, pelo menos em Délhi, as autoridades ordenaram um desdobramento policial por questão de precaução.

Krishna, figura fundamental no texto sagrado Bhagavad Gita, é um dos deuses mais populares do panteão hindu, e é habitual encontrar nos templos sua figura tocando uma flauta ao lado de sua amante, Radha.

O deus é considerado um avatar de Vishnu, que junto com Brahma e Shiva faz parte da trindade sagrada do hinduísmo, a religião de cerca de 80% da população da Índia.