Milhões participam de cerimônia no Monte Arafat Cerca de dois milhões de peregrinos muçulmanos, de mais de 170 países, participaram hoje de uma cerimônia no Monte Arafat, na Arábia Saudita, em dos principais momentos do ritual anual de Hajj. A peregrinação a Meca está sendo celebrada neste ano sobre a ameaça de uma guerra no Iraque. Durante as orações no Monte Arafat, onde profeta Maomé pronunciou seu último discurso, há 14 séculos, o mais importante clérigo da Arábia Saudita, xeque Abdul-Aiz bin Abdula al-Sheik, disse que os muçulmanos não podem ser derrotados por um poder militar (referindo-se aos EUA) enquanto permanecerem firmes em sua fé.