Milícia de Al-Sadr enfrenta a polícia em Najaf; dois morrem Milicianos xiitas e policiais do Iraque se enfrentaram na cidade sagrada de Najaf nesta quinta-feira. Dois iraquianos morreram e 13 ficaram feridos. Foi um dos primeiros conflitos desde o acordo assinado semana passada para pôr fim à violência no norte do país. Elementos leais ao religioso Muqtada al-Sadr atacaram uma delegacia de polícia próxima à Praça da Revolução de 1920, na noite de quarta-feira. O porta-voz de Al-Sadr, Kais al-Jazali, afirmou que a polícia efetuou o primeiro disparo enquanto os dirigentes da milícia tentavam convencer os rebeldes a entregarem as armas. Segundo Al-Jazali, dois xiitas morreram e vários outros ficaram feridos. A milícia de Al-Sadr considera a polícia como colaboradora das forças norte-americanas no Iraque. O combate desta quarta ocorre apenas dias após o líder religioso ter aceitado retirar seus homens e afastar-se de Najaf e Kufa. O exército dos EUA também aceitou afastar-se dos locais sagrados para dar uma chance ao fim dos combates.