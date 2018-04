Milícia liberta 8 funcionários da Cruz Vermelha no Congo Um funcionário local da Cruz Vermelha informou que oito de seus trabalhadores anteriormente sequestrados por uma milícia no leste do Congo foram libertados. Os sete congoleses e um suíço foram capturados por rebeldes Mai Mai há uma semana, perto da cidade de Fizi, na província de South Kivu.