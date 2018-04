Milícia mata general sírio em Damasco

Um grupo armado matou ontem a tiros um general do Exército sírio em Damasco, segundo um despacho da agência de notícias estatal síria Sana. É a primeira morte de um comandante militar na capital síria desde que começou, há 11 meses, um levante popular contra o regime do presidente Bashar Assad.

Segundo a agência, três homens dispararam contra o general de brigada Issa al-Juli quando ele saía de sua casa pela manhã, no bairro de Rukn-Eddine. Al-Juli era médico e chefe dos hospitais militares da capital. Ninguém reivindicou a autoria do atentado - que indica que a violência na Síria alcançou a capital, relativamente calma em comparação a outras cidades. Ataques como esse não são incomuns fora de Damasco e oficiais do Exército foram mortos em outras ocasiões, em sua maior parte nas províncias de Homs e Idlib.

A ONU calculou, em janeiro, que mais de 5.400 pessoas tenham morrido na Síria desde que começou a revolta, em março. O organismo interrompeu a contagem pois a situação caótica impede que se verifiquem as cifras, que ativistas da oposição estimam em mais de 7.000.

O regime de Assad sustenta que terroristas, apoiados por uma conspiração internacional, tentam desestabilizar o país, Segundo o governo sírio, mais de 2.000 soldados e policiais foram mortos por tais "terroristas" desde março.

Também no sábado, as forças sírias atacaram o distrito de Baba Amr, na cidade de Homs, matando pelo menos quatro pessoas, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, entidade com sede em Londres. Outro grupo ativista, os Comitês Locais de Coordenação, disse que 15 pessoas foram mortas ontem em Baba Amr.

Os soldados sírios tentam recuperar o controle de várias áreas de Homs desde o sábado passado, quando iniciaram uma grande ofensiva contra as zonas ocupadas por insurgentes. Segundo os ativistas, mais de 400 pessoas foram mortas em Homs desde então.

Tensão. O governo sírio comunicou ontem à Líbia e à Tunísia que eles devem fechar suas embaixadas em Damasco em até 72 horas.

A medida, anunciada por um porta-voz internacional, é uma represália a ações similares que os países africanos tomaram em relação à Síria.

Na quinta-feira, a Líbia tinha dado um prazo parecido para que o aparato diplomático sírio se retirasse do país. Antes, já haviam sido iniciados movimentos de expulsão do embaixador sírio e havia sido retirado o reconhecimento do governo de Bashar Assad. /AP e REUTERS