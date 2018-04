Milícia no Irã está invadindo casas, diz ONG

A Human Rights informou também que antenas de satélite foram confiscadas ou destruídas para evitar que a população assista a canais de notícias estrangeiros. "Enquanto as atenções do mundo estão voltadas para a violência nas ruas do Irã durante o dia, os Basijis estão invadindo casas durante a noite", disse a diretora para o Oriente Médio da Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, em comunicado no site. "As testemunhas estão nos dizendo que os Basijis estão destruindo ruas inteiras, até mesmo vizinhanças, assim como casas individuais, na tentativa de parar com os gritos noturnos dos telhados", acrescentou. As informações são do site da Human Rights Watch.