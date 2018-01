Milícia radical propõe deixar Najaf, diz conselheiro O conselheiro de Segurança Nacional do Iraque, Mouwafak al-Rubaie, diz que o clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr, inspirador da rebelião antiamericana que toma parte do país, propôs retirar seus milicianos da cidade sagrada de Najaf, excetuando apenas os que vivem lá. Para tanto, al-Sadr exige que as tropas estrangeiras presentes na cidade ?voltem para a base?. Al-Rubaie, que também é xiita, diz que a proposta foi feita em carta de al-Sadr para a liderança religiosa da cidade, que abriga os mais importantes santuários da corrente xiita do Islã. O clérigo rebelde também quer que o processo em que é réu de assassinato seja suspenso enquanto a comunidade religiosa xiita promove uma ?ampla discussão? com sobre o destino do Exército Al-Mahdi. Este é o grupo armado leal a al-Sadr.