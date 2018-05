Milícia xiita decide abandonar as armas no Iraque

Conselheiro do primeiro-ministro Nouri al-Maliki, al-Khzaie disse nesta sexta-feira que o grupo ainda não entregou as armas, mas está preparado para fazer isso. Ele afirmou que o grupo está pronto para desempenhar um papel construtivo na política do Iraque e espera concorrer nas próximas eleições parlamentares com um novo nome.

O Asaib Ahl al-Haq é um grupo dissidente armado do movimento político do clérigo xiita radical Muqtada al-Sadr que foi formado para combater a presença americana no Iraque. As tropas dos Estados Unidos deixaram o país no mês passado. As informações são da Associated Press.