Milícia xiita do Irã está pronta para "jihad" no Iraque Teerã Hossein Allah Karam, chefe das milícias fundamentalistas iranianas Ansar Hezbollah, advertiu hoje que seus seguidores estão prontos para uma "guerra santa" (jihad) contra as forças estrangeiras no Iraque. Karam, líder do grupo encarregado da repressão contra as últimas manifestações estudantis e reformistas no Irã, disse que a "jihad" será declarada se as tropas de ocupação continuarem combatendo nas cidades santas de Kerbala e Najaf, no sul do Iraque. Nessas cidades as tropas americanas se enfrentam com as milícias do líder radical xiita Moqtada al-Sadr.