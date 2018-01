Milícia xiita entrega as chaves de mesquita em Najaf Rebeldes pertencentes à milícia leal ao líder xiita Muqtada al-Sadr confirmaram, neste sábado, que entregaram as chaves ? mas não o controle ? da mesquita que ocupavam em Najaf para sacerdotes muçulmanos, que representam o Aiatolá Ali al-Husseini al-Sistani. O líder atualmente está internado em Londres por causa de um problema cardiaco. ?Entregamos as chaves, mas a efetiva entrega do controle da mesquita ainda não foi feita?, disse o assessor de al-Sadr, Ahmed al-Shaibany. ?Existem alguns aspectos que ainda precisam ser reestruturados e estamos esperando que um comitê do escritório de al-Sistani finalize o processo.?