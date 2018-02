Miliciano palestino do Hamas morre durante instrução militar

Um miliciano do Hamas foi morto neste domingo e outros três feridos depois da explodir de uma bomba enquanto realizavam um treino militar na cidade de Khan Yunes, no sul da Faixa de Gaza. A explosão aconteceu quando os milicianos realizavam uma "missão militar" em uma base do Hamas em Khan Yunes, informou o movimento islamita em comunicado. NO sábado, outros cinco milicianos do Hamas morreram em ataques de represália do exercito de Israel após a morte na sexta-feira de um civil israelense atingido por um morteiro lançado pelo Hamas. Segundo fontes medicas em Gaza, dois dos milicianos palestinos morreram por um bombardeio israelense contra uma delegacia de Polícia na localidade de Rafah, no sul da faixa e fronteiriça com o gito, enquanto os outros três morreram em uma operação terrestre em Khan Yunes, também no sul.