Milicianos ferem líder do Hamas em Gaza Milicianos não identificados atiraram e feriram gravemente Khaled Abu-Anza, um membro de destaque do Hamas na cidade de Khan Yunes, ao sul da Faixa de Gaza. Abu Anza, líder das milícias de Azzedin Al-Qasam, braço armado do Hamas em Khan Yunes, foi levada para o hospital Nasser da localidade, segundo fontes médicas. Até o momento, os autores dos tiros não foram identificados. No entanto, algumas fontes dizem que o ataque foi motivado por uma disputa familiar.