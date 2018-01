Milicianos matam 2 iraquianos e explosão fere 4 americanos Milicianos executaram dois iraquianos em Beiji, no norte do Iraque, e quatro agentes de segurança americanos ficaram feridos na mesma cidade em um ataque com dinamite neste sábado. Os quatro americanos, funcionários da companhia de segurança Cochise, com sede na Flórida, trabalhavam em Beiji na eliminação de munições acumuladas durante o governo de Saddam. Eles foram feridos em uma explosão ocorrida durante a madrugada. Também em Beiji, um grupo armado matou a tiros dois iraquianos, que usavam roupas civis, disse o capitão da polícia Hakim Ali.