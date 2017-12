Milicianos palestinos disparam foguetes Qassam contra Sderot Milicianos palestinos dispararam hoje dois foguetes Qassam da Faixa de Gaza contra a cidade israelense de Sderot, sem causar vítimas, segundo fontes policiais. Um desses foguetes artesanais, com um alcance de entre sete e oito quilômetros, caiu em um poste de eletricidade, o que deixou o bairro Yitzhak Rabin sem luz. Fontes militares informaram que o segundo foguete, disparado contra o Neguev ocidental, o deserto meridional de Israel, caiu sem conseqüências perto da cerca fronteiriça. Sderot, a um quilômetro de distância do norte da Faixa de Gaza, se transformou nas últimas semanas no principal alvo dos milicianos palestinos. O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, reside na cidade. Desde que o Exército israelense se retirou de Gaza, em setembro de 2005, milicianos de diferentes facções palestinas dispararam mais de 500 foguetes Qassam, matando cinco pessoas e ferindo dezenas em Sderot e em outras localidades vizinhas.