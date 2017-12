Milicianos palestinos dispararam foguetes contra Israel Milicianos palestinos dispararam nesta quarta-feira, 28, a partir da Faixa de Gaza, cinco foguetes Qassam contra o território de Israel, informaram fontes da Polícia israelense. Dois dos foguetes caíram nas imediações da cidade de Sderot, outro dois ao sul da cidade de Ashkelon e um quinto em uma das cooperativas agrícolas que fazem fronteira com a Faixa de Gaza, sem deixar vítimas nem danos. O ataque aconteceu pouco após agentes de uma unidade de elite da Polícia de Fronteiras israelense matarem, no distrito cisjordaniano de Jenin, três ativistas palestinos da Jihad Islâmica, entre eles o chefe principal do grupo na região, Ashraf Saadi. Em comunicado divulgado na Faixa de Gaza, a Jihad assumiu a autoria do ataque com foguetes, em resposta à morte de Saadi e de dois de seus presentes, Mohammed abu Nasi e Alá Breiky. Saadi era o chefe da Jihad em Jenin desde a última semana, quando seu antecessor, Ibrahim Obeid, morreu em um confronto armado com Israel. Os serviços de segurança de Israel afirmam que os três ativistas palestinos mortos nesta quarta faziam parte de um comando terrorista que na última semana enviou à região de Tel Aviv um suicida, interceptado em uma casa pouco antes de receber os explosivos.