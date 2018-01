Milicianos são recebidos como heróis em Gaza Vinte e seis palestinos libertados da Igreja da Natividade foram recebidos como heróis, hoje, na Cidade de Gaza, e fizeram disparos de fuzil para o ar, em resposta aos aplausos da multidão. Os homens armados da milícia Brigadas dos Mártires de Al Aqsa e do grupo militante islâmico Hamas haviam saído horas antes da igreja em Belém, como parte de um acordo para pôr fim a um cerco israelense de 39 dias a um dos locais mais sagrados do cristianismo. Eles foram levados em dois ônibus israelenses da Cisjordânia para a Faixa de Gaza. Ao chegarem à Cidade de Gaza, um dos milicianos, Naji Abayat, do Hamas, recebeu de um homem na multidão um fuzil M-16 e fez vários disparos da janela do ônibus. Abayat, então, entregou a arma para outro homem no ônibus, que descarregou o pente. Os 26 foram levados para um hotel de Gaza. Ao sair do ônibus, eles se ajoelhavam, beijavam o chão e rezavam. "Eles são heróis. Espero que juntos possamos celebrar nossa vitória", disse Ibrahim Hassouna, um cidadão que saiu às ruas para receber os milicianos. Israel acusa os 26 de envolvimento em ataques a tiros contra civis israelenses. O porta-voz do comando geral da inteligência palestina em Gaza, Mamdouh Fadel Al Borno, disse que os 26 "foram golpeados por soldados israelenses no interior do ônibus em que viajavam". "Um deles, Zed Mahmud, de 16 anos, sofreu uma fratura no braço devido aos golpes", acrescentou. Leia o especial