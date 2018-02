Milícias anunciam mais seqüestros no Iraque Em meio a intensos combates pelo controle de cidades iraquianas, um grupo sunita da resistência à ocupação do Iraque pelos EUA anunciou hoje ter capturado quatro reféns italianos e dois americanos nas proximidades de Bagdá - numa indicação de que o seqüestro de estrangeiros tende a se converter na nova tática dos rebeldes. Ontem, três japoneses e dois árabes-israelenses foram capturados por um grupo autodenominado Esquadrão Mujahedin. Fontes do Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmaram não ter notícia de que haja italianos seqüestrados no Iraque. Um correspondente da Agência Reuters, no entanto, informou ter tido acesso ao local de cativeiro dos reféns, uma mesquita perto de Faluja, assegurando que se tratava de quatro italianos que vestiam uniforme do Corpo de Carabineiros. Em Tóquio, o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizuni, afirmou que o Japão não tem planos para retirar seus soldados do Iraque - como exigem os seqüestradores de três civis japoneses que ameaçam queimar vivos os reféns. No caso dos reféns árabes-israelenses, acusados pelos insurgentes de estarem espionando para Israel, o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, interveio diretamente para pedir a libertação. Ao mesmo tempo, o general Mark Kimmitt, subcomandante das operações americanas no Iraque, informou hoje que o Exército dos EUA retomaria amanhã o controle total de Kut. A cidade, ao sul de Bagdá, tinha sido capturada por milicianos das Brigadas Mahdi lideradas pelo clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr, depois de tropas ucranianas a terem abandonado na quarta-feira. Segundo Kimmitt, a situação militar foi controlada após um comboio de mil veículos ter sido deslocado para Kut. "Até amanhã de manhã, vamos impor um forte controle sob todos os edifícios governamentais", acrescentou. Continuam sob controle dos rebeldes de Al-Sadr as cidades de Kufa e Najaf - ambas de maioria xiita e ao sul de Bagdá -, apesar do avanço das forças da coalizão, que tentam retomá-las. Em Faluja - cidade a oeste da capital onde se desenvolvem os choques mais sangrentos e um dos vértices do chamado "triângulo sunita" -, as operações militares foram suspensas para que as agências de ajuda humanitária tivessem acesso aos feridos, segundo o administrador americano no Iraque, Paul Bremer. A pausa nos combates, que serviria também para o estabelecimento de negociações entre membros do Conselho de Governo iraquiano e líderes locais, não impediu ataques esporádicos dos rebeldes.Segundo fontes em hospitais de Faluja, pelo menos 450 iraquianos morreram nos combates iniciados no começo da semana. Nas proximidades da cidade, numa estrada em Abu Gharib, guerrilheiros explodiram um caminhão que transportava combustível para o Exército americano. Dois soldados dos EUA e o motorista, iraquiano, morreram. Outros três marines americanos foram mortos numa emboscada em Al-Anbar, também perto de Faluja. Um guarda de segurança britânico, que trabalhava para uma empresa americana em Bagdá também morreu hoje. Os combates se estendiam hoje também por Nassíria e Baquba, no sul do país, e Mossul, no norte - onde rebeldes atacaram a sede do governo e foram repelidos pela polícia local. Desde o início da guerra, 646 soldados americanos foram mortos no Iraque 455 dos quais em ações hostis.