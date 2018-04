Milícias civis se levantam contra o Taleban no Paquistão

O governo vem encorajando os cidadãos a estabelecer milícias para expulsar os combatentes do Taleban, especialmente nas regiões de fronteira com o Afeganistão, onde a Al-Qaeda e o Taleban têm esconderijos. Mas a disposição dos habitantes em tomar atitudes geralmente dependia da confiança de que as autoridades iriam dar suporte a eles, caso fosse necessário. Com o Exército relatando avanços contra o Taleban no vale do Swat - outrora um paraíso turístico, que caiu nas mãos do grupo há dois anos -, numa operação que também atingiu o distrito de Lower Dir, essa confiança parece estar crescendo.

Oficiais militares dizem que a operação no Swat prossegue e que os moradores auxiliam cada vez mais, fornecendo pistas sobre os esconderijos dos militantes e outras informações. A ofensiva no Swat é vista como um teste para a determinação do Paquistão de expulsar a Al-Qaeda e o Taleban do país. Os Estados Unidos esperam que ofensiva elimine um potencial refúgio de militantes envolvidos em ataques contra forças ocidentais na fronteira com o Afeganistão.