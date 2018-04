Milícias contribuem para caos geral em Teerã

O que há de mais perturbador na violência nas ruas de Teerã é a atuação de homens à paisana. Eles acrescentam à cena naturalmente caótica dos confrontos entre polícia e manifestantes um grau extraordinário de insegurança. Muitas vezes, eles agem e usam equipamentos parecidos aos da polícia, mas ninguém sabe exatamente quem eles são, a quem obedecem e quais os limites de sua ação. Em muitos aspectos, os distúrbios em Teerã lembram muito os que acontecem em qualquer cidade do mundo. Jovens atiram na polícia coquetéis molotov, pedras e pedaços de pau. Improvisam barricadas e protegem-se do gás lacrimogêneo com lenços de pano umedecido. A polícia e a tropa de choque da Guarda Revolucionária também seguem o padrão. Protegem-se com capacetes e escudos de acrílico ou de metal, distribuem golpes de cassetete com vontade, descarregam sua raiva com pontapés em manifestantes caídos no chão, arrastam os mais agressivos para dentro dos camburões, disparam bombas de gás lacrimogêneo e, eventualmente, tiros para o alto. Atuam como um corpo, de forma mais ou menos ordenada e, o que é mais importante, previsível. Em Teerã, no entanto, aparecem homens vestidos como os manifestantes, mas com apetrechos de policiais. Muitas vezes em motocicletas, quase sempre em bandos, eles assumem a autoridade sobre o lugar. Se preciso, param o trânsito para seus companheiros passarem de moto. Quando partem para cima de um manifestante, não se satisfazem em fazê-lo correr. Vão ao seu encalço até alcançá-lo e o surram, às vezes atam seus pulsos com fios de nylon e os "interrogam" ali mesmo, na calçada. Não se sabe ao certo quem são esses homens. Alguns trazem sinais característicos dos basijis, a milícia semiestatal composta de voluntários, que se ocupam de vigiar o cumprimento das normas de vestimenta e comportamento do Islã, a mais importante delas o hijab, a obrigação das mulheres de cobrir-se dos pés à cabeça. Em geral eles usam barba, têm um keffieh branco ou preto ao redor do pescoço, e usam coletes camuflados e rádios de comunicação, além dos cassetetes. Mas nada disso é necessário para que sejam basijis. E podem ter essa indumentária e não ser basijis. Os integrantes da Guarda Revolucionária também usam homens à paisana, e há ainda agentes do Ministério do Interior. Esses milicianos representam a sombra do Estado, a sua insegurança jurídica, a fluidez das normas. O presidente Mahmoud Ahmadinejad foi um voluntário basiji. Nessa condição, ingressou nas fileiras da Guarda Revolucionária e lutou na guerra Irã-Iraque (1980-88). Em seu governo, a partir de 2005, os basijis ganharam prestígio, a começar pelo apoio irrestrito do presidente à sua ação "moralizadora". Pela noite na Rua Jordan, em Teerã, onde jovens flertam em seus carros - paquerar e namorar é proibido no Irã -, os basijis têm atuado com renovada fúria. Mas não é só isso. Empresas criadas tanto por membros da Guarda Revolucionária quanto pela milícia basiji têm sido contempladas com rentáveis contratos do Estado, como construção de oleodutos, estradas, refinarias, transporte de combustíveis e intermediação de negócios com o governo. Antes, eles já operavam alguns negócios, mas suas atividades se multiplicaram por quatro ou cinco vezes, calcula o economista Said Laylaz, ligado à oposição. A ponto de reduzir o poder das fundações vinculadas aos clérigos."Em geral eles não têm experiência nem qualificação técnica, e têm contribuído para a queda da produtividade do país", diz Laylaz. Tanto nas ruas quanto nos negócios, são a expressão cada dia mais poderosa do Irã obscuro, alheio às regras e às instituições.